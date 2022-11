Nová alba: Nové verze nahrávek Beatles, Petra Muka či Fear Factory

Changes je už třiadvacáté album australské psychedelické skupiny King Gizzard & the Lizard Wizard. Kolekce měla být původně jedna dlouhá píseň. Úvodní kompozice se vrací k hudbě šedesátých let, další skladby se jí také dotýkají. Patrné jsou vlivy progresivního rocku i r’n’b.