Petra Dvořáka štve a mrzí, že už nebude generálním ředitelem ČT

„Strašně mě to vadí, mrzí mě to, ale život to tak chtěl,“ řekl odcházející generální ředitel České televize Petr Dvořák ve čtvrtek odpoledne na debatě s lidmi v Domě České televize na karlovarském festivalu.

Foto: Petr Horník, Právo Debata v domě ČT. Na snímku Petr Dvořák