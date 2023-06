Volba ředitele ČT: První kolo ovládl Souček, postupuje i Dvořák

ČT by pak podle něho měla navázat užší spolupráci s Českým rozhlasem a ČTK či posílit roli streamovací platformy iVysílání. Také by více akcentoval zahraniční tvorbu.

Podle něj se také ve zpravodajství také objevuje příliš mnoho politiky, ale málo dalších témat. Prosazoval by, aby se objevovalo více zpráv ze zdravotnictví, ekonomiky či školství. „Jsou to témata, která budou lidi zajímat. Stejně jako zemědělství, tam jde spousta dotací, o kterých nikdo neví, co a jak. Je potřeba to lidem vysvětlovat, “míní.