Marek Ztracený bude hrát na stadionu v Edenu. Potom si dá pár let pauzu

„Je to něco, o čem jsme snili už dlouho, a ta neuvěřitelná cesta od malých sálů, kde stálo dvacet lidí, přes čtyři vyprodané O2 areny a další haly a přes dvě Tour de léto, by měla vyvrcholit právě v pražském Edenu. Doufáme, že tam nebudete chybět a že to pro fanoušky i pro nás bude zážitek, na který nikdy nezapomeneme,“ napsal ke koncertu Ztracený.

„Poslední roky jsme jezdili po celé republice my za vámi a teď vás chceme poprosit, jestli byste si mohli udělat výlet odkudkoli vy za námi. Udělejte dámskou nebo pánskou jízdu, rodičovskou dovolenou či rodinný výlet nebo pozvěte partnerku či partnera do Edenu na rande. Také byste měli vědět, že tento koncert bude na několik let naším posledním veřejným vystoupením, a nejen proto do toho dáme úplně všechno,“ dodal.