Legenda o Golemovi znovu ožívá audioknižně

Meyrink do knihy začlenil i vyprávění o skutečné, byť neméně legendární postavě staré Prahy, advokátu chudých Františku Uhrovi, které bylo rovněž vícekrát literárně i filmově zpracováno. Je to příběh úspěšného právníka, který zdrcen nevěrou své ženy upadl mezi spodinu ve špeluňce Batalion a nezištně tam pomáhal ztroskotancům odbornými radami.

Oba zmíněné příběhy jsou ovšem příběhy pobočnými. To hlavní se odehrává v rytcově životě plném těžko vysvětlitelných skutečností a souvislostí. I po více než století je tedy Golem kniha velmi přitažlivá a stejnou měrou okouzlující jako znervózňující.

V současné době se dočkala i své zvukové podoby ve velmi zdařilém podání herce Radúze Máchy v režii Nadi Dvorské. Rozhodně stojí za to se do ní zaposlouchat a podniknout tak vzrušující výlet do světa fantazie a tajemna.