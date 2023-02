Scénografka a kostýmní výtvarnice Andrea Králová: Nominace na Českého lva je ohodnocení mé práce

Záleží na typu projektu, ke kterému jsem přizvaná, na tvůrčím týmu i konceptu a zadanému prostoru. Můj vějíř realizací je docela otevřený. Dělám kostýmy pro divadlo, film i televizi, a každý způsob práce je jiný. Pro menší divadlo někdy dělám i celou výpravu, to znamená scénu i kostýmy, občas navrhuji masky, loutky nebo výtvarné objekty.

Ve velkých kamenných divadlech je práce většinou rozdělená pro výtvarníka, který dělá kostýmy, a scénografa, jenž navrhuje scénu. Ve velkém objemu práce, přestaveb scény a množství postav i převleků je to lepší, člověk může dohlédnout každý detail.

Spíš je to jiný způsob přístupu. U dobového filmu se člověk opírá o historické prameny, musí znát konvence odívání té doby a pak po nich pátrá ve fundusech a bazarech, nebo třeba objíždí výkupy. U filmu ze současnosti se většinou využívají civilní, autentické kusy odívání, takže se často jedná o nákup nebo eventuálně o výpůjčku, pokud jde například o uniformy či profesní oděvy.

Ale u divadla je možné kostýmy stylizovat, výtvarně nadsadit, takže se často šijí nebo jinak vyrábějí na míru. A k tomu je třeba obstarat vše, co k vytvoření postavy náleží, náhlavce, paruky, masky, boty a podobně.

Pracovala jste i pro historický seriál Já, Mattoni. To musel být obrovský objem práce.

To byl. Byly v něm hlavní postavy, které procházely vývojem dlouhým více než půl století, kdy se móda měnila každých dvacet let, množství epizodních postav z různých společenských vrstev a velký komparz.

U natáčení to funguje tak, že každý výtvarník má svůj tým. Poté, co si podrobně nastuduji dané historické období a vyberu a roztřídím potřebné kostýmy podle charakteru a společenského postavení postav, absolvujeme s herci kostýmní a maskérské zkoušky. Pokud jsme ve shodě s režisérem a kameramanem, část služby převezmou kostymérky. Postavy oblékají, starají se o kostýmy, někdy je i upraví, hlídají i návaznosti situací.

Já dělám supervizi a určuji, na jakou situaci se co využije, a na samotné natáčení jezdím už jen dohlížet. Zejména, když se roztáčí hlavní postavy a na velké scény s množstvím postav. Kamera je neúprosná a já jsem zvyklá dohlížet i na komparz. Cokoli ošidíte, je znát, a kazí to charakteristický obraz doby.

Větší volnost máte určitě v pohádkách. Dělala jste Čertí brko, kde jste vázaná konkrétní dobou nebyla. Jaké to bylo?

Mým velkým snem vždycky bylo dělat celovečerní pohádku. Ale teprve, když jsem dostala nabídku, zjistila jsem, co všechno to obnáší. Byla to opravdu velká a časově náročná práce.