Takto vypadá 200 milionů. Kokoschka se možná stane nejdražším obrazem prodaným na tuzemských aukcích

„Myslím si, že by o něj mohl být zájem z USA, Švýcarska, Rakouska či Německa, tedy z míst, kde je jeho dílo velice populární. Samozřejmě bych si přál, aby se do aukce zapojili i čeští sběratelé.“

Malíř měl s Almou, vdovou po skladateli Gustavu Mahlerovi, několik let poměr. „Byl to bouřlivý vztah, ve kterém láska střídala hádky. Alma dokonce čekala s o sedm let mladším Oskarem dítě, neřekla mu to a šla na potrat. Tento obraz je uměleckým zúčtováním Kokoschky se svojí múzou,“ vypráví nám Lekeš před malbou umístěnou za oddělující bezpečnostní páskou.