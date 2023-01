Koncerty 2023: Kiss, Roger Waters, Iron Maiden i jiní

Letošní rok nabídne nejenom u nás, ale i ve světě sety, které byly ohlášeny v posledních měsících. Jsou tedy nové a cena vstupenek na ně je vyšší, než byla v letech minulých. Je to dáno vyššími náklady na energie, bez nichž by se akce konat nemohly. Pro umělce, jejich manažery i pořadatele to proto bude rok náročný.

Leden a únor ještě budou docela klidné, ostatně mnoho světových hudebníků a zpěváků v této době nekoncertuje, neboť historicky je to čas odpočinku, nabírání sil, příprav či nahrávání nových písniček a alb. V březnu už ale vyjede na cesty řada umělců.

K nám by v tom měsíci měli zavítat americký hudebník, bývalý člen The Velvet Underground, Velšan John Cale, němečtí In Extremo nebo američtí rapeři $uicideboy$. Posledně jmenovaní se loni stali sedmadvacátými nejstreamovanějšími umělci roku s celkovým počtem 1,9 miliardy streamů (k 18. říjnu) a jejich singl Matte Black byl na prvním místě playlistu US Top Group’s of 2022 na Spotify.

Foto: ČTK Ozzy Osbourne

Dubnový termín si v Praze rezervovali američtí rockeři Limp Bizkit i kanadská poprocková zpěvačka Avril Lavigne, jež přijede představit mimo jiné písně ze svého loňského, sedmého řadového alba Love Sux.

A v květnu to začne opravdu naplno. Pokud se stabilizuje jeho zdravotní stav a nohy jej udrží (nedávno si totiž stěžoval, že špatně chodí), přijede do Prahy rocker Ozzy Osbourne. Milovníky gotického rocku zase zaujmou dva koncerty britských The Mission, které by se měly odehrát v menším pražském klubu Futurum.

Zatímco v Polsku Roger Waters za své věty o válce na Ukrajině a smířlivý postoj k Putinovi hrát nebude, v Čechách k prvnímu koncertu přidal druhý. Nazval je This Is Not A Drill a osobně představil jejich koncept.

„Je to přelomová, nová rokenrolová vizuální podívaná v kruhovém provedení, ohromující obžaloba korporátní dystopie, ve které všichni bojujeme o přežití, výzva k akci milovat, chránit a sdílet náš drahocenný a nejistý domov na Zemi. Bude obsahovat dvanáct skladeb zlatého věku Pink Floyd i několik nových písniček. Slova a hudba, ten stejný autor, to samé srdce a stejná duše, ten samý člověk. Je to jistě mé první turné na rozloučenou. Nenechte si ho ujít. S láskou R.,“ sdělil ve vzkazu fanouškům Waters.

Foto: Milan Malíček, Právo Roger Waters

Dva koncerty si na konec května přichystali do pražské O2 areny britští průkopníci metalu Iron Maiden. V červnu přijedou Mötley Crüe spolu s Def Leppard, sekundovat jim bude česká kapela Kabát. S napětím je očekávaný návrat americké skupiny Pantera, která vyjede na turné poprvé po dvaadvaceti letech, stejně jako set amerických Maroon 5, v jejichž hudbě je vlivů požehnaně.

A opakovaně se přijedou rozloučit Kiss. Z pódií se jim evidentně nechce, a tak své poslední turné prodlužují a zřejmě dál prodlužovat budou.

„Všechno, co jsme vybudovali a co jsme za poslední více než čtyři desetiletí dobyli, by se nikdy nestalo bez milionů lidí po celém světě, kteří během těch let zaplnili kluby, arény a stadiony. Tohle bude vrcholná oslava pro ty, kteří nás viděli, a poslední šance pro ty, kteří nás neviděli. Kiss Army, na našem posledním turné se loučíme naší dosud největší show a odejdeme stejným způsobem, jakým jsme přišli. Nekompromisní a nezastavitelní,“ uvedli Kiss k turné The End.