RECENZE: Ozzy Osbourne zase podvádí osud

Dechberoucí riffy vnesl do dvou písní Zakk Wylde, téměř folkový kytarový part vylepšený bluesovým pocitem představil ve One of Those Days Eric Clapton a No Escape From Now začíná jako ty nejlepší balady od Black Sabbath a pak majestátně vykračuje k titulu opravdové perly alba. Na kytaru v ní hostuje… Tony Iommi z Black Sabbath.