Karin Krajčo Babinská: Divadlo mi přináší větší katarzi

Divadlo mě lákalo už léta, ale nejsem typ, který obchází divadla a vnucuje se. Takže jsem se věnovala filmu, natočila seriál a začala jsem psát knížky. Nabídka Milana Heina, abych v Ungeltu nastudovala inscenaci s Richardem, mě velice potěšila. Jednak proto, že i při natáčení mě nejvíc baví práce s herci, a hlavně, Richard je opravdu fenomenální herec. Těšila jsem se na to, že si při zkoušení užiju jeho talentu, který mě nikdy nepřestane fascinovat.

Naprosto. Objevili jsme spolu krásnou hru Všechny báječný věci, která skrze citlivě napsaný příběh pojmenovává důvody, pro něž stojí za to žít. Zkoušení nás moc bavilo a já si znovu ověřila, že Richard je herec, který každou připomínku z mé strany okamžitě zpracuje a na jevišti ji předvede téměř bezchybným způsobem. Mýma rukama prošla spousta herců, ale ne každý tohle dokáže.

Na rozdíl od filmu je to soustavnější práce, kdy během hodiny projdete příběhem od začátku až ke katarzi. Při natáčení filmu máte příběh rozkouskovaný na tisíc částí, které se potom dlouze skládají dohromady, takže na konci celého procesu si už jako režisérka výsledek nikdy neužiju a katarzi ani nemám šanci prožít. Divadlo je daleko intenzivnější a zažívám při něm pocit větší osobní účasti a koncentrace, podobně jako při psaní.

Všechny scény, v nichž spoluúčinkují diváci, jsme také zkoušeli, a to zpočátku doma za účasti mé, našich dětí i přátel a později v divadle s pomocí každého, kdo měl zrovna chvilku. Richard samozřejmě ví, kam tyto scény musí dovést, co se v nich má odehrát a co při nich má zaznít. Při představení na jevišti si už ale vybrané lidi musí ukočírovat sám, tam už mu moc platná být nemohu. Ale máme připravené varianty pro situace, které mohou nastat.