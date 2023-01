Rok 2023 v tuzemských divadlech: ryzí klasiku doplňují témata Mee Too i Ukrajina

Na klasiku sází Činohra Národního divadla v Praze, jež do léta uvede Euripidovy Bakchantky, Nebezpečné známosti Choderlose de Laclose v dramatizaci a režii dua SKUTR i Stroupežnického Naše furianty v režii Martina Františáka.

Diváci se ale mohou těšit i na mnoho nových her s aktuálními tématy. Již v lednu uvede pražský Divadelní spolek Kašpar v Divadle v Klubovně v Jindřišské ulici hru 2084 autora S.d. Ch., parafrázující svým názvem Orwellův román 1984.

„Po příbězích snílků Bornů a Nedobylů, kteří položili základní kameny české společnosti, Čapka, Scheinpflugové, Masaryka a Pátečníků, kteří budovali étos první republiky, se v příbězích Dannyho Smiřického dovrší osudy českého člověka do velkého panoramatu,“ objasňuje autor hry a šéfdramaturg vinohradské scény Jan Vedral.

Premiéru budou mít i hry inspirované směry a událostmi posledních let. Hnutí Mee Too se promítne do hry Feminista Marka Šindelky, kterou v únoru uvede brněnské Národní divadlo na scéně Reduty. Jejím hrdinou je učitel na umělecké škole.