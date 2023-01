Zpívání v dešti dorazilo do Prahy. Legendární muzikál se bude hrát od února

„Je to mezi muzikály ten nejklasičtější titul, který by měl vidět každý… Doprovází ho také námi natočené filmové projekce, u kterých jsem vycházel z toho, jak se točily němé filmy. Je to velmi autentické, hlídali jsme si herecký styl i techniku,“ uvedl na pondělním představení muzikálu Oldřich Kříž.