RECENZE: Karin Krajčo Babinská a její Tsunami. Láskyplné plutí na vlně, která ničí a zabíjí

Vzpomínky jsou jako vlny, stále se k nám vrací. To je motto nové knihy Karin Krajčo Babinské. Vyšla minulý týden. Autorka ji nazvala podle vlny, která může být smrtící, Tsunami. Zavede vás do jedné rodiny, kde „cosi“ evidentně úplně nefunguje. Klíčem k neporozumění je hlavně minulost, zážitky, které měly být zapomenuty. A jde to vůbec?

Foto: Lenka Hatašová, Bez zdroje Karin Krajčo Babinská a její Tsunami

Příběh románu se točí kolem jedněch kulatých narozenin. Hlavní hrdinka Ema je ani slavit nechce, jenže její rodina to vidí zcela jinak a ona, ostatně jako skoro pokaždé, jim chce udělat radost. To ještě netuší, že na slavnost se chystá host, který pozván nebyl a který s sebou přiveze dávno mrtvou minulost. Jeho příjezd otevře emoce, jež měly zemřít kdesi v Thajsku, v prosinci 2004. Jenže se tak nestalo. Karin Krajčo Babinská vydala novou knihu. Nazvala ji Tsunami Kolik lidí může sdílet jednu lásku? Jsou na ni dva hodně, anebo až moc? Úvahy, které vložila do svých postav Karin Krajčo Babinská řeší občas asi každý. Stejně jako neporozumění mezi partnery, nevěru, vášeň a touhu zapomenout na události, které bychom s odstupem času raději neprožili. Vzpomínky jdou prostě s námi. Našimi životy. A je jim zcela jedno, zda o ně stojíme, hýčkáme si je, či se jich bojíme. Máte-li volné odpoledne, touhu vydat se dějem čtivě napsaného ženského románu, neváhejte. Nenabídne vám sice úplně neotřelé zápletky, neokoukané prostředí, do detailů vybroušené postavy, ale za své peníze dostanete příběh, který vás na pár hodin zcela pohltí. Což, alespoň podle mě, není vůbec málo. Tsunami tím patří k tomu nejlepšímu ve svém žánru, co letos v Česku vyšlo. Karin Krajčo Babinská: Tsunami Vydáno: 2022, CPress Hodnocení: 85 %