Horkýže Slíže mají song pro Rodena

„První nápady přišly už v roce 2018, kdy jsme vymysleli první řádky textu. Konkrétně náš prodejce merche slyšel, jak si dvě ženské povídají, že kdyby se ona nechovala tak, jak se chová, a kdyby se on nechoval tak, jak se chová… V roce 2020 nás tvůrci filmu Indián oslovili, že chtějí písničku. A my jsme jim dali ‚Ty víš, že se chovám tak, jak se chovám‘, protože se nám textově do Indiána hodila,“ vysvětlil zrod písně zpěvák Kuko.