GLOSA: Ve světě přibývají silné hrdinky, u nás debilové

Namátkou připomeňme Mildred (Frances McDormandová) ve filmu Tři billboardy kousek za Ebbingem, která bojovala za vyšetření vraždy své dcery, Sandru (Marion Cotillardová) ve snímku Dva dny, jedna noc, která se rvala o to, aby si udržela práci. Ostatně stačí se podívat k sousedům na slovenský film Oběť, jehož silná hrdinka bojuje až na krev za svého syna.

U nás v Čechách nemají ženy jiné problémy než „s chlapama“, a tak na to jdou i filmaři jinak. Chlapy je třeba ze života poté, co splní roli zploditele, vytěsnit. Vztahové filmy nám tudíž zaplavili debilové, kteří vyžadují od žen plný servis bez toho, že by jim měli čím imponovat.

A protože ať hodí kamenem ta, která nikdy nevypustila z úst větu „Ten můj debil mě zase vytočil,“ a protože je dost rozvedených či jinak opuštěných žen, leží na ulici dostatek inspirace a historek, aby to šlo sepsat. Pak se vloží pár fórků a přičiní nálepka komedie. Kdo by tudíž něco namítal, je škarohlíd bez smyslu pro humor.

Začal to (možná) Jiří Vejdělek v Ženách v pokušení, jejichž hrdinka (Lenka Vlasáková) si na poslední kopanec do exmanžela vzala lodičky na jehlových podpatcích. Ale protože film byl opravdu vtipný a byla to svého druhu novinka, působilo Helenino prozření a osamostatnění osvěžujícím dojmem.

Asi poslední opravdový chlap byl Bolek Polívka v Ženách v běhu, ten ovšem v prvních minutách umřel. Ti další pak už sice byli vykresleni jako troubové, ale s dobrým jádrem, proto je ženy milovaly. A zase - bylo to opravdu vtipné.

V likvidaci těch nepohodlných tvorů však český film přitvrzuje a na vtipnosti ubírá. A tak tu máme Chlapa na střídačku, v němž se dvě ženy o „debila“ nejdřív střídají, a pak už si ho jen jako nepotřebnou věc posílají po vodě. Hezkou řádku exotů najdeme v Pánském klubu, a dalo by se pokračovat k dalším filmům a seriálům, v nichž si chlapi nezaslouží nic jiného než jako nepotřebná věc vyhodit.

Nejnověji má hrdinka filmu Život pro samouky v hledáčku hned pětici totálních blbů, o které by normální ženská neopřela ani příslovečné kolo. To si ostatně Klára koupí, a to jí také nakonec poskytne kýženou svobodu.