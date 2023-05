ŽEBŘÍČEK: Strážci galaxie triumfálně dobyli česká kina

O uplynulém víkendu nedal nikomu ani nejmenší šanci na úspěch v českých kinech. Řeč je o snímku Strážci galaxie: Volume 3. Lístek si na něj koupilo přes 122 tisíc diváků. Lepší nástup do kin u nás měl v uplynulých měsících jen jiný hit, film Jamese Camerona Avatar: The Way of Water. Ten dokázal první víkend po premiéře nalákat dokonce 242 tisíc diváků.

Trailer k filmu Strážci galaxieVideo: Falcon