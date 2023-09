ŽEBŘÍČEK: Kazmův film strmě padá

Barbie, Oppenheimer a ONEMANSHOW – The Movie, to jsou názvy tří filmů, na které se v českých kinech letos prodalo více než půl milionu vstupenek. A zatímco první dva jmenované snímky americké produkce si stále drží své pozice, jejich český soupeř nezadržitelně padá. Alespoň to ukázaly statistiky Unie filmových distributorů za minulý víkend.

Trailer Sestra IIVideo: Vertical Entertainment