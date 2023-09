RECENZE: Kenneth Branagh je potřetí Poirot: Přízraky v Benátkách

Natočil ho hodně po svém, děj situoval do poválečného potápějícího se města v období Halloweenu, které využil k tomu, aby do klasické detektivky přimíchal hororovou atmosféru. Poirot (Branagh) v něm tráví důchod, protože po všech trpkých a hrůzných zkušenostech už nechce mít se zločinem nic společného.

Kamera dělá, co může, ale v kombinaci s dlouhými a příliš upovídanými dialogy to nefunguje, jak by mělo, a divák sebou spíše škubne při nečekaných hlasitých zvucích, než že by se bál. Není to sice vysloveně špatné, protože Christie byla brilantní autorka, herci odvádějí dobrou práci a sám Branagh je velmi zdatný herec a režisér, ale nakonec divák odchází s pocitem, že by se měl raději držet svého Shakespeara.