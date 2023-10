ŽEBŘÍČEK: Haf, haf. Tlapková patrola vyštěkala konkurenci

Zvířecí hrdinové porazili další tituly s rozdílem výkonnostní třídy všude ve světě. Nedali šanci žádnému titulu pro dospělé diváky, i když o těch se dlouho před jejich premiérami mluvilo. Konkrétně jde o americké snímky: horor Saw X a sci-fi Stvořitel.

Ty, co se týče tržeb, zůstaly za všeobecným očekáváním. Oba pak zachraňovaly spíše tržby mimo Spojené státy, jak informuje web Variety .

„Je to fantastické… Svědčí to o trvalé a rostoucí popularitě tohoto filmu,“ uvedl k úspěchu Tlapkové patroly prezident americké distribuce společnosti Paramount Chris Aronson.

Podobný výsledek zaznamenala zvířecí parta o uplynulém víkendu také u nás. Do desítky nejnavštěvovanějších filmů se koncem září propracovaly jen dvě novinky, a to již zmíněné Saw X a Stvořitel.