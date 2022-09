Poslední z nás. HBO představuje teaser očekáváného diváckého hitu

Televize HBO oznámila nasazení nového seriálu do vysílání. Jmenuje se The Last of US a vychází ze stejnojmenné, kritikou oceňované videohry. HBO ke svému projektu zároveň zveřejnila exkluzivní ukázku. Do vysílání seriál nasadí příští rok.

THE LAST OF US TEASER s CZ titulky Video: HBO

Článek Příběh se odehrává dvacet let po zničení moderní civilizace. Zachycuje životy přeživších. Značně otrlý Joel dostává zakázku propašovat čtrnáctiletou Ellie z tísnivé karanténní zóny. To, co začíná jako malý kšeft, se brzy stane brutální, srdcervoucí cestou… Oba musejí procestovat Spojené státy a jejich přežití závisí jednoho na druhém. Tedy posledních z nás, z lidí moderní civilizace. Seriál Černobyl se stal hitem i na českém internetu Internet a PC Seriál bude k vidění na HBO Max. Mezi jeho tvůrci patří i Craig Mazin, jenž jako scénárista stojí za jiným ceněným seriálem, za Černobylem.