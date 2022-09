Podívejte se do míst, kde vznikaly vaše milované filmy a seriály

View this profile on Instagram

Jindy zase jedeme přímo za filmem, ale vždy to spojíme i s výletem. Kam a jaký film jedeme nafotit, si tak vybíráme sami, ale do budoucna se bezpochyby nebudeme bránit tipům sledujících.

Nechceme fotit filmy, které jsme nikdy neviděli. To by potom ztratilo to „kouzlo“. To, že člověk přijde na místo, které zná z filmu, a měl o něm určitou představu… Často to pak na místě vypadá úplně jinak, než jsme vlastně čekali.