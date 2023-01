Plavkyně uprchlice, podle níž vznikl úspěšný film, může jít v Řecku do vězení za pašování lidí

Soud s aktivisty začal v roce 2021. Od té doby se vleče. Mnozí z nich, včetně Márdíníové se tak líčení ani osobně neúčastní. Mimo jiné proto, že mají zákaz vstoupit do Řecka. Nezúčastní se tudíž ani pátečního stání, kdy se má soud seznámit s námitkami obhajoby. Rozhodnout o nich.

Všichni aktivisté čelí obvinění, že se v roce 2018 snažili nezákonně do Řecka dostat uprchlíky plující v Egejském moři. Vedle pašování lidí jsou obžalováni ze špionáže, nezákonného používání rádiových frekvencí a padělání dokladů.

The Swimmers – oficiální trailer

Těch se může následně zúčastnit jen Jusra. A to až poté, co se jako uprchlice, po strastiplné plavbě na lodi, plavání v nebezpečném moři, dostane se sestrou v roce 2015 do Evropy. I díky své síle získané v trénincích dokázaly tehdy obě dívky zachránit další lidi, když porouchaný člun s nimi dovlekly několik kilometrů až k řeckým břehům.