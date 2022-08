Německá televize navždy ruší „rasistického“ Vinnetoua

ARD je sdružení veřejnoprávních vysílatelů Spolkové republiky Německo. Patří tam kanály jako MDR, NDR, BR, DW, RB či RBB. Do budoucna už ARD neplánuje zakoupit licenci na Vinnetoua pro žádný z nich. Někteří redaktoři se dokonce domnívají, že už samotné slovo Indián je rasistické.

Nemělo by to ale znamenat konec všech filmových klasik. „U všech jednotlivých filmů neustále vyhodnocujeme, jestli se daný film hodí do našeho programu,“ uvedla mluvčí BR.