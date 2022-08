V Německu po kritice stahují knihy o mladém Vinnetouovi

Myšlenka Vinnetoua, legendárního náčelníka Apačů, a jeho přítele Old Shatterhanda se zrodila v hlavě německého spisovatele Karla Maye. Dobrodružné příběhy z osidlování Divokého západu a bojích tamních kmenů s bílými osadníky si získaly také u českých čtenářů velkou oblibu, a to i přesto, že May se do Ameriky sám nikdy nepodíval. V 60. letech na motivy knih vznikly filmy s americkým hercem Lexem Barkerem v roli Old Shatterhanda a Francouzem Pierrem Bricem jako Vinnetouem.