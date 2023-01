Kukačky se vrací. ČT spouští druhou sérii diváckého hitu, třetí tvůrci vyloučili

Denisa Barešová k tomu doplnila, že zejména ona, její postava si projde peklem: „Moje postava to bude mít po porodu velmi složité.“ Na to, jak to vypadá, si drobet postěžoval i Michal Isteník (v seriálu David, viník výměn dětí - pozn. red.): „Základní téma mé postavy je míra zločinu i míra trestu. Z pohledu legislativy se při výměně dětí dopustil únosu. Musí s tím žít… V druhé sérii snad není postava, která by dala Davidovi do drž…“