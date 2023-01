Seriál Jedna rodina: Jak může a nemůže fungovat střídavá péče

„Střídavá péče není pro každého, a pokud je soudně nařízená, může se z ní stát i peklo. V našem příběhu ale mají dospělí dost rozumu na to, aby se snažili poskytnout svým dětem co nejlepší domov. Vlastně domovy dva. To ale neznamená, že je to červená knihovna. Jen se na naše hrdiny snažíme dívat s pochopením a humorem. Každý z nich prožívá něco jiného: hledání partnera, nedostatek peněz, ztrátu iluzí, pubertu, nesnáze s podnikáním, vášnivý sex, radost z dětí. Divák může mít občas pocit voyera, protože ho necháváme nahlédnout i do výsostně soukromých situací,“ uvedla autorka seriálu Lucie Konečná.