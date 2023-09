Její tělo: Porno je taky sport, hlavní je úspěch

Hlavní roli ztvárnila herečka Natália Germáni. „Byla to velmi lákavá nabídka, ale zároveň jsem před tím měla velký respekt. Nedokázala jsem si představit, jakým způsobem se to dá natočit tak, abych to psychicky zvládla. Je to zajímavý tragický životní příběh inspirovaný reálnou ženou, která žila ne úplně obyčejný život. V průběhu natáčení se hrdinka tak mění, že bychom o ní mohli natočit tři různé filmy,“ říká o roli.