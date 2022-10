Natálie Císařovská: Můj film Její tělo není porno. Pornoherci v něm ale hrají

Přečetla jsem si článek v novinách. Takový ten z kategorie nekrologů, předčasná úmrtí. Našla jsem v něm bizarní, dramatický příběh shrnutý do pár vět, jež mě velmi zasáhly. Od začátku jsem vnímala, že je v něm víc linek. Jednak vztah ženy ke svému tělu napříč takovými extrémními prostředími, jako vrcholový sport a porno branže jsou, jednak onkologické oddělení. Co může být víc?

Zásadní pro mě byly rozhovory s Lucií. Společně se spoluscenáristkou Anetou Honzkovou jsme za ní vyrazily do Pardubic, kde žije. Natočily tam na diktafon hodiny a hodiny rozhovorů. Nic nezastírala, proto byly první verze scénáře velmi otevřené. Musím k tomu taky říct, že to vytěžení Lucie bylo tak intenzivní, že nám stačilo. S jejími rodiči jsme se už nepotkali. Nedělám dokument, měla jsem v sobě ještě před natáčením pocit, že nemusím s každým z rodiny mluvit zvlášť. Náš film tedy vychází z pohledu Lucie, Andreiny sestry.

Dlouhé roky. Nemohla jsem sehnat peníze, přece jen jde o můj debut. Navíc natáčený v různých prostředích. Mimo jiné v bazénech, ve vilách, a to v devadesátých letech. Kdybych to měla nějak sečíst, přípravy filmu trvaly pět let.

Vůbec jsem netušila, jak těžké bude je sehnat. Skoky do vody v našem regionu téměř vymizely. U nás tenhle sport vymřel. Podobné je to na Slovensku, kde už nemají ani skokanské věže. Hledala jsem tedy jinde.

Došla jsem až do Německa, do Maďarska, do Velké Británie. Jeli jsme na Ukrajinu. Všude jsem vrcholové sportovkyně přemlouvala, jestli si nechtějí zahrát ve filmu. Musely v něm hrát holky, které zvládnou trojitá salta, nejtěžší skoky. Bylo to náročné, ale podařilo se mi je přesvědčit, že má cenu z vrcholové přípravy si odskočit na natáčení. Nakonec nám kývly Němky.