Filmové premiéry: Kuciak: Vražda novináře, Buď chlap!, Navždy mladí, John Wick: Kapitola 4 či Jack Mimoun a tajemný ostrov

Pavlovi sice táhne na čtyřicet, ale stále ještě bydlí s mámou a chybí mu odvaha dělat v životě to, co by ho skutečně naplňovalo. Tu získá až ve chvíli, kdy potká svou dětskou lásku Terezu a prožije s ní dobrodružnou noc. Tereza však není připravena opustit svůj dosavadní život pro někoho, kdo podle ní není opravdový chlap. Pavel se tedy rozhodne přesně takovým chlapem stát.