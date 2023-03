RECENZE: Ani snímkem Bastardi: Reparát si Magnusek známku neopravil

V jediné z řady svých hereckých úloh, ve filmu Shoky & Morthy: Poslední velká akce, který natočil Andy Fehu, naznačil dokonce jistý komediální talent. Bastardi tvoří v Magnuskově filmografii specifickou položku. V kinech je už jejich čtvrté pokračování, tentokrát s podtitulem Reparát, v televizi běžel i seriál, a to vše má mezi diváky nemálo příznivců.

O premiérovém víkendu jich bylo 17 585, což film vyšvihlo na první místo návštěvnosti. To však o kvalitě těchto děl vypovídá pramálo, spíše jde o specifické publikum, které filmy, jež mají blíže k rasismu než ke komedii, baví.

Ujímá se ho dávný kamarád (Zdeněk Godla) a ubytuje ho navzdory odporu většiny sousedů u sebe, v romském ghettu. Záhy však vyjde najevo jeho hlavní úmysl. Majer mu má pomoci znovu otevřít speciální školu, která byla po zločinu uzavřena a děti rozmístěny do běžných škol, v nichž nestačí výuce a jsou vystaveny šikaně ostatních.

Téma inkluze je přinejmenším zajímavé a stojí za to se jím zabývat. To je však jediné, co lze filmu Bastardi: Reparát přičíst k dobru. Jinak jde o další scenáristicky i režijně neumětelský kousek, v němž logika nemá místo, psychologie postav neexistuje, herci jsou toporní, zvuk nevyrovnaný a místo avizovaného humoru v něm většinou vládne bezbřehá, nostalgicko-melodramatická nuda.