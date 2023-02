Redaktorka slovenské televize do diskuze nepustila Ficova muže, vyhrožují jí smrtí

Redaktorce slovenského veřejnoprávního Rozhlasu a televize Slovenska (RTVS) Martě Jančkárové vyhrožují mučením a smrtí za to, že odmítla pustit do studia místopředsedu opoziční strany Směr-sociální demokracie Ľuboše Blahu, který do pořadu nebyl pozván. Výhružkami se zabývá Národní kriminální agentura (NAKA). Pět let po vraždě redaktora Jána Kuciaka se na Slovensku verbální útoky na novináře množí.

Foto: Profimedia.cz Poslanec Směru SD Ľuboš Blaha

Trestní oznámení ve zmíněném případě podala RTVS, protože útoky vůči Jančkárové jsou údajně mimořádně vulgární a agresivní. „Neznámé osoby jí vyhrožují fyzickou likvidací, mučením, hromadným znásilněním, ublížením jejím rodinným příslušníkům," uvedlo vedení RTVS. Jančkárová moderuje diskuzní pořad RTVS a v sobotu odmítla pustit do studia místopředsedu opoziční strany Směr-sociální demokracie Ľuboše Blahu, který je známý svými proruskými názory. Na diskuzi nebyl pozván, chtěl ale v diskuzi s dočasně pověřeným ministrem obrany Jaroslavem Naděm (OLaNO) zastoupit místopředsedu zahraničního výboru slovenského parlamentu za Směr Mariána Kéryho. „Mluvčí strany změnu neohlásil, ani pana Kéryho neomluvil. Uplatňujeme proto princip prázdného křesla," řekla moderátorka v úvodu diskuzní relace. Za slušné Slovensko. Lidé na náměstích si připomínají pět let od vraždy Kuciaka Evropa Fico mluví o cenzuře Strana Směr expremiéra Roberta Fica označila postup RTVS za cenzuru. Fico řekl, že „půjde po krku" generálnímu řediteli této veřejnoprávní instituce Ľuboši Machajovi. Ten podle Fica nedá prostor jiným než mainstreamovým názorům na válku na Ukrajině. RTVS přitom upozornila politiky, že také jejich chování může vyvolávat agresivní přístup části veřejnosti vůči novinářům. Dočasně pověřený premiér Eduard Heger (OLaNO) obvinil Fica, že zastrašuje novináře. „Za jeho časů novináře z RTVS nezákonně vyhazovali a další odcházeli, protože nemohli svobodně dělat svou práci," upozornil Heger na sociální síti. „Váš mentální svět je nenávist, msta, diktátorství, uzurpování moci a neúcta ke svobodě," dodal premiér na adresu Fica. FICO ZASTRAŠUJE NOVINÁROV. NEMLČME! FICO ZASTRAŠUJE NOVINÁROV. NEMLČME! STOJÍM NA STRANE POCTIVÝCH MÉDIÍ A BUDEM VÁS PRED ĽUĎMI AKO FICO CHRÁNIŤ Robert Fico si so svojimi straníkmi urobil tlačovú besedu pred slovenským rozhlasom, kde opäť klamal, verejne a menovite zosmiešňoval a vyhrážal sa jej redaktorke a vedeniu. Za to, že si robia svoju prácu a neriadia sa pravidlami Roberta Fica. Pán Fico na takéto zaobchádzanie, samozrejme, nie je zvyknutý. Za jeho čias z RTVS novinárov nezákonne vyhadzovali, ďalší odchádzali, lebo si slobodne nemohli robiť svoju prácu. Kde bol vtedy Robert Fico? Bol ticho a spokojne sa usmieval. Práve v čase výročia úmrtia Jána a Martiny, začiatku vojny na Ukrajina či výročia, kedy sa k moci na 40 rokov dostal komunistický režim, ukazujete, pán Fico, že váš mentálny svet je nenávisť, pomsta, diktátorstvo a uzurpovanie si moci či neúcta voči slobode. Ja, však, ako predseda vlády budem vždy stáť na strane slobody médií a poctivých novinárov. Čoskoro sa vidíme v debate, pán Fico. Snáď na poslednú chvíľu nepošlete Ľuboša Blahu. Posted by Eduard Heger - predseda vlády SR on Sunday, February 26, 2023 Za Jančkárovou a RTVS se jednotně postavili šéfredaktoři slovenských médií. „Někteří politici dělají z novinářů terče. Svými vyjádřeními, v nichž označují novináře za zrádce a nepřátele národa, podněcují vůči nim nenávist," uvedli šéfredaktoři. Denník N v této souvislosti konstatoval, že Směr před zářijovými předčasnými parlamentními volbami schválně vyvolává napětí ve společnosti. „Fico stupňuje zvrhlost svých činů a dělá tak promyšleně, protože věří, že ve zvlčilé slovenské společnosti to může fungovat. A opravdu může," napsal list.