Za slušné Slovensko. Lidé na náměstích si připomínají pět let od vraždy Kuciaka

„Od začátku jsme žádali nezávislé vyšetření vraždy Jána a Martiny a novou důvěryhodnou vládu. V roce 2020 zvítězily ve volbách strany, které slibovaly boj proti korupci. Spolu s mocí přichází zodpovědnost aktivně vytvářet a podporovat hodnoty. Jsou to hodnoty demokracie, dialog, vzájemná úcta, spolupráce, důvěra, důstojnost a slušnost. Za tyto hodnoty stáli lidé na náměstích v roce 1989 i v roce 2018,“ uvedli organizátoři vzpomínkových akcí.

„Přišel jsem si připomenout hlavně to, jak jsme byli před pěti lety jednotní a jasně jsme věděli, že chceme ukončit vládu korupce a zločinu. Bohužel, dostali se k moci lidé, kteří uvrhli zemi do chaosu, a to pomáhá Ficovi a fašistům, aby se dostali k moci,“ řekl Novinkám Peter Janoviček z Bratislavy.