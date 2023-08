Blíží se seriál Oktopus: Miroslav Krobot bude řešit odložené případy

Podtitul nového seriálu zní Nové oči vidí jinak. Mohou znamenat nový pohled na vyšetřování, ale také oči poručice Fáberové, která přijde jako posila do týmu. A stane se parťačkou Dítěte. Už spojení staršího kapitána s ambiciózní mladou kolegyní naznačuje, že to nebude jednoduché.

„Novým zrakem, který přijde na oddělení Oktopus, je Markéta Fáberová, která v uvozovkách vnikne do léta zavedeného pořádku kapitána Dítěte. Oba jsou v podstatě solitéři, ze začátku to mezi nimi velmi jiskří, každý má jiný pohled na to, jak by se případy měly vyšetřovat. Nicméně postupně si k sobě najdou cestu a zjistí, že ve dvou se to lépe táhne a že každý pohled na věc má určitý přínos, aby případ, který po léta nevyřešený ležel v šanonech, dotáhli do zdárného konce,“ řekl k tomu scénárista a režisér Jan Pachl.