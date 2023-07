Marek Eben: Talk show Na plovárně nerecykluje své hosty

Na rozdíl od jiných talk show je ta Na plovárně výjimečná tím, že se v ní nikdy žádný host neopakoval. „Ale měli jsme hosty, kteří byli tak výživní, že se nedalo nic vystřihnout. A tak jsme z jejich vyprávění museli udělat dva díly. Stalo se to jenom dvakrát. S Quincym Jonesem, legendou americké hudby, a režisérem Ivanem Passerem,“ řekl Eben na programové tiskové konferenci České televize.

Připustil, že tu a tam je v pokušení nějakého hosta pozvat znovu: „Když se třeba podívám na Jaromíra Jágra, kterého jsme měli v pořadu před pětadvaceti lety, a když si představím, co všechno se například odehrálo v jeho soukromém životě, říkám si, že je škoda, že to člověk nemůže rekapitulovat, bylo by o čem mluvit.“

Marek Eben vzpomínal, jak pořad Na plovárně vznikl: „Před pětadvaceti lety si se mnou dal schůzku dramaturg Čestmír Kopecký a zeptal se mě, co bych chtěl dělat v České televizi. To je otázka snů, každý by ji toužil aspoň jednou v životě slyšet. A já jsem řekl, že bych si rád povídal s lidmi.“

Foto: Česká televize Jedním z hostů Na plovárně byla také herečka Zuzana Stivínová.

Do pořadu zve lidi, kteří mají charisma a jsou povídaví. „Už zkraje jsme zjistili, že ne vždycky platí, že velká mediální hvězda bude nejatraktivnější pro diváky nebo že ohlas na ni bude největší,“ vysvětlil.

Jako příklad uvedl rozhovor s česko-britskou golfistkou Luisou Abrahamsovou, podle jeho slov úžasnou dámou, která nebyla tou velkou mediální hvězdou, ale byla naprosto senzační.

Nejdelší rozhovor

Na karlovarském filmovém festivalu, kde také své rozhovory pořizuje, jsou vedle velkých hvězd i ty malé, lidem neznámé. „Výborné zkušenosti máme se scenáristy a se spisovateli, protože jsou to lidé, kteří jsou schopni velmi dobře formulovat, a výborně se s nimi povídá. Aspoň taková je moje zkušenost,“ řekl Eben.

Nejdelší rozhovor v životě ale podle svých slov vedl s manželkou Markétou a hned po ní se svou maminkou. „Když to dobře dopadne, tak by se mohla dožít v říjnu pětadevadesáti let. Maminka má poslední upgrade softwaru, jenom ten hardware už je odpovídající roku výroby 1928. Ale mluvit s ní můžete úplně o čemkoli. Pořád ji ale nemůžu přimět, aby své vzpomínky natočila. Je to škoda, protože se bojím, že o spoustě věcí nevíme nebo si je pak nevybavíme. Lidé občas nevědí, když chodí navštěvovat rodiče v tomto věku, co si mají povídat, ale my nezavřeme pusu celou dobu a vždycky téma je,“ řekl Eben.

Host číslo 900 a StarDance

Kdy bude stoprocentně jisté, že by jubilejním hostem Na plovárně mohl být Russell Crowe? „Záleží na tom, jak se to nasadí. Máme totiž takový špajz, který plníme Plovárnami. Musíme být v určitém předstihu, protože za chvíli přijde takový šikovný pořad, StarDance, a u toho se nedá nic dalšího natáčet. Takže se snažím mít ve špajzu nasysleny nějaké díly. Nevím, jak to vyjde, ale myslím si, že při troše dobré vůle by ten devítistý díl mohl vyjít na Russella Crowea,“ uvedl Eben s narážkou na taneční soutěž StarDance, kterou bude od 14. října v přímých přenosech po deset sobotních večerů provázet se svou kolegyní Terezou Kostkovou.

Foto: Petr Hloušek, Právo StarDance budou opět moderovat moderátoři Marek Eben a Tereza Kostková.

U tanečníků StarDance se hodně řeší oblečení, tedy šaty, ve kterých tančí. Každý večer je v jiných šatech i Tereza Kostková. Ale Marek Eben to naštěstí podle svých slov k radosti své i České televize moc řešit nemusí. „My muži máme tu výhodu, že smoking je prostě smoking. A můžete ho recyklovat.“

Frak prý mít nebude. Nicméně, jak vzpomínal, jednou ho kvůli tanečnímu číslu měl: „A to byl tedy zážitek. Taneční frak totiž není normálním frakem. Má jiné zákonitosti. Například se u něj nehne látka v ramenou, když zvednete ruce. A je spíš takovým přístrojem než oblečením. Protože košile k němu se nezapíná normálním způsobem, ale je to body. A zapíná se v místech, kde už bych nikdy nechtěl nic zapínat. Je velmi složité se do něj vůbec obléknout. Takže frak mít nebudu, ale smoking ano.“

Dodal, že mezi fanoušky StarDance „existují specialisté, kteří mají natočené všechny její řady a zkoumají, jestli nějaká tanečnice nemá přešité šaty například z šesté řady. A velmi často něco takového najdou,“ dodal s úsměvem.

StarDance má nové soutěžící. Začne v říjnu