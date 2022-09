Miroslav Krobot v netypické roli vyšetřovatele

„Oktopus bude trochu jiný seriál. Je totiž založený výhradně na odložených případech. Detektivové nevyšetřují aktuální vraždy. A to i mě baví, protože vynecháváme obvyklé prvotní výslechy všech podezřelých. Ty už kdysi proběhly a my se v příběhu jednotlivých dílů můžeme víc věnovat psychologii postav. Pro mě tedy něco nového,“ popsal Pachl, který stál i za populárním Raplem.

„Základem dobrých detektivek je samozřejmě zajímavý případ a pak postava detektiva. Kapitán Dítě se nepere, nestřílí, vlastně ani nenosí pistoli. Nesnáší auta, jezdí vlakem nebo tramvají. Nikdy se za nikým nehoní, chodí pěšky, svým tempem. Prostě místo svalů používá mozek. Je to velký hráč, který si umí počkat, třeba i na to, až si k němu odložené případy najdou cestu. Nejde mu o to zjistit, co kolegové v minulosti udělali špatně či co přehlédli, ale o to najít novou okolnost, svědectví nebo indicii, která umožní případ znovu otevřít. Odložené případy jsou pro nás také zajímavé tím, jak se v průběhu doby proměnili svědci, podezřelí, pachatelé a samozřejmě i samotní vyšetřovatelé,“ vysvětlil kreativní producent ČT a spoluautor námětu Josef Viewegh.