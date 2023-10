Elán zahraje na počest Vaša Patejdla. Přidává dva koncerty

„Děkujeme všem za projevenou soustrast a slova podpory s úmrtím našeho Vaša. S ním odešel kus Elánu, ale v Elánu s námi navždy zůstane i velký kus jeho výjimečné osobnosti. Co jsme Vašovi slíbili před smrtí, to i dodržíme, proto oznamujeme dva koncerty na jeho počest,“ říká zpěvák Jožo Ráž, který na koncertě zároveň oslaví své sedmdesáté narozeniny.

Původní plán byl takový, že to bude narozeninový koncert i pro stejně starého Vaša Patejdla.

„Vašo nám v posledních měsících říkával, že řádná oslava musí trvat minimálně dva dny a sedmdesátku člověk slaví jen jednou v životě. Takže oba přidané dny budeme hrát pro něj,“ doplňuje kytarista Jano Baláž s tím, že kapela neplánuje koncerty v dalších městech či hraní na festivalech: „Fanoušci nám píší, zda přijedeme do Brna, nebo Košic. My jim odpovídáme, že tentokrát musí oni za námi do Prahy nebo Bratislavy.“