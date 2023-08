Osobnosti vzpomínají na Vaša Patejdla

„Odešel mi kamarád, který bude už navždy scházet v mém životě. Pojí nás osmnáct let úžasné spolupráce, která rychle přerostla v osobní přátelství. Vašo byl velký člověk svou duší i talentem, byl mi lidskou a profesní inspirací a vzorem. Bude mi chybět jeho pozitivní energie. Upřímně považuju za zázrak, když v šoubyznysu ještě narazím na tak slušné a skromné osobnosti, jakou byl právě Vašo. Považuju ho za svého osobního přítele i životní příklad a jednu z motivací, proč svou práci vlastně dělám. Je nespravedlivé, že tak brzo odcházejí zrovna lidé, kteří by tu ještě měli co předat – lidsky i umělecky. Myslím teď na Vašovy nejbližší a cítím s nimi,“ uvedl v reakci na smutnou zprávu producent, majitel pražského Divadla Kalich Michal Kocourek.