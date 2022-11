Do Prahy přijedou Maroon 5, poprvé i Tenacious D

Maroon 5 se řadí mezi nejvýznamnější kapely jednadvacátého století. Stylově se neuzavírají, čímž jsou nesmírně zajímaví. Na kontě mají tři ceny Grammy, prodali více než 90 milionů alb, 550 milionů singlů a zlaté a platinové desky získali ve více než pětatřiceti zemích. Jejich aktuální album vyšlo loni a jmenuje se Jordi.

Tenacious D tvoří komediální dvojice Kyle Gass a Jack Black. Aktuálně má za sebou vydání písní z rockového muzikálu Tommy od kapely The Who na podporu kampaně Everytown For Gun Safety, v Americe uvedla na trh vlastní tyčinky Fibre D’Lish a absolvovala řadu koncertů.

Její historie je jako vystřižená z rockové učebnice. Na televizní stanici HBO měla varietní seriál, který se vysílal v roce 1999 a upozornil na ni. Na podzim roku 2001 vydala debutové stejnojmenné album, které bylo později platinové. V roce 2006 uvedla celovečerní film Tenacious D in the Pick of Destiny a v roce 2012 získala nominaci na Grammy za nejlepší komediální album.