Do kin míří film PSH Nekonečný příběh, divácký hit z Varů

Zájemci si také mohou koupit vstupenky do pražského kina Přítomnost, odkud se bude celá akce vysílat a fanoušci se tam setkají i s PSH. Seznam zapojených kin s možností zakoupení vstupenek na speciální uvedení filmu je dostupný na www.aerofilms.cz/microsite/psh/ , kinaři mohou ještě nyní přihlásit své kino na program@aerofilms.cz .

„Nedostáváme takový nabídky každej den a ještě k tomu od kamarádů, jako jsou Štěpán FOK Vodrážka a Petr Cífka. Bylo jasné, že taková šance už třeba nemusí přijít, tak jsme na natáčení kejvli. Také jsme nechtěli, aby o nás vznikl takovej ten klasickej rap dokument, kde vysvětluješ, co všechno jsi dokázal, co sis za to koupil, a že větší legenda, než jsi ty, vlastně široko daleko není. Tahle parta filmařů byla záruka, že nepůjde o první plán,“ říkají Orion a Vladimir 518.