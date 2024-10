RECENZE: Teoréma s nejasným posláním

U Pasoliniho přichází do dobře situované rodiny milánského průmyslníka jako nezvaný host mladý krasavec, který postupně svede všechny členy domácnosti, a převrátí tak jejich životy naruby.

Je otázka, zda lze dílo, vycházející z výrazně filmových prostředků, převést na scénu, a pokud ano, co jím chtějí tvůrci dnes divákům sdělit. Zejména těm, kteří Pasoliniho Teorému neznají. Inscenace na to nedává přesvědčivou odpověď.

Pasoliniho Host přináší rodině jiný pohled na život skrze (znovu)objevení její sexuality, včetně té homosexuální, což v katolické Itálii 60. let rezonovalo jako provokativní téma. Ale dnes? Čermákův Host nasazující si mikulášské čertovské rohy neotevírá v členech rodiny nic pozitivního, jen temné skrývané komory jejich nitra. Není to pasoliniovský Ježíš, apoštol lásky, ačkoli se do něj i v inscenaci stylizuje. Ale kým vlastně je?