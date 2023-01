Bring Me The Horizon zahrají v únoru v Praze. Jejich hosty budou A Day To Remember

Dvě špičkové a generačně ceněné kapely se již 7. února představí ve sportovní hale Fortuna na pražském Výstavišti v Holešovicích. Britští Bring Me The Horizon v roli hlavních hvězd a američtí A Day To Remember jako jejich hosté. Vstupenky na koncert jsou stále k mání.

Foto: archiv festivalu Rock for People Bring Me The Horizon vydali dosud šest alb.