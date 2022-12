Kiss zahrají naposledy v Praze, Machine Gun Kelly se představí na Rock for People

Kiss oznámili, že to bude poslední koncert v České republice. „Všechno, co jsme vybudovali a co jsme za poslední více než čtyři desetiletí dobyli, by se nikdy nestalo bez milionů lidí v celém světě, kteří během těch let zaplnili kluby, arény a stadiony. Tohle bude vrcholná oslava pro ty, kteří nás viděli, a poslední šance pro ty, kteří nás neviděli. Kiss Army, na našem posledním turné se rozloučíme naší dosud největší show a odejdeme stejným způsobem, jakým jsme přišli. Nekompromisní a nezastavitelní,“ uvedli v tiskovém prohlášení Kiss.