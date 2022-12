Nickelback: Kapela je jen tak dobrá, jak dobrá je její poslední deska

Nicméně i když se umělci pokaždé snaží o nejlepší písně, není jim to k ničemu, pokud na to lidé ve světě zrovna nejsou naladěni. Měli jsme štěstí, že se nám v minulosti podařilo trefit ten čas, kdy naladěni byli. Když jsme vydali skladbu How You Remind Me nebo album All The Right Reasons, zdálo se, že právě na tyhle věci čekali skoro všichni. To je ale něco, co nemůžete naplánovat. Doufám, že se nyní třeba trefíme do dalšího z těchto historických oken, kdy je svět zvědavý na to, co zrovna děláme. To se prostě ale buď stane, nebo ne.