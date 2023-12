5 NEJ: Česká pop music tak, jak ji v roce 2023 viděl hudební publicista Jaroslav Špulák

Zpočátku to vypadalo jako nesplnitelný sen, jenže nakonec byl splněn rovnou třikrát. Zpěvák Marek Ztracený již několik let na domácí scéně co do popularity kraluje. V Edenu odehrál koncerty, do kterých investoval velké peníze, svůj talent i dobré nápady. V podstatě každá písnička měla nějaký silný nápad i vizuální doplnění, a tak znatelné potěšení přítomných diváků nebylo jenom zdvořilé, ale skutečné. I za to se stal Marek Ztracený znovu vítězem mužské kategorie v anketě Český slavík.