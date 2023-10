RECENZE: Ewa Farna uctila zpěv

Už v závěru v pořadí třetí písničky Ticho zpěvačka naznačila, že během večera svým hlasivkám ráda povolí řetěz a dohlédne si přitom na jejich morálku. Udělala to několikrát, a byť ne všechny skladby z jejího repertoáru snesou přídomek „hitovky“ či „přilnavé“, její pevný, dynamický a plastický hlas i jistota, s jakou ho ovládá, jsou jejich přidanými hodnotami.

V takovém případě nebylo třeba řešit, že v písničce Tělo na chvíli zapomněla text. Naopak bylo namístě vychutnat emoce Koček, duetu s Vojtěchem Dykem, jedním z hostů večera, či upřímné vyznání v duetu s jejím životním partnerem a bývalým členem její doprovodné kapely Martinem Chobotem. Byly to dva z několika uměleckých vrcholů večera.

Jeden z nejsilnějších momentů večera. Ewa Farna u klavíru a vedle ní silueta při zpěvu písně Dobré ráno, milá. Je to její duet se zesnulým Davidem Stypkou

Farna do programu srovnala písně, které byly na její hudební pouti klíčové. Ty nejsilnější jsou spojené s jejím posledním albem Umami (2021), ať už jde o Tělo, Zkraceno v překladu, No ne nebo nádhernou Verzi 02. Přesto byla diváky nejbouřlivěji přijata její první singlovka Měls mě vůbec rád. Při rockovém drajvu, který z ní kapela vytáhla, se obrovská hokejová hala na pár chvil proměnila v rockový klub, v němž je pořádně horko.

Koncert provázely vtipné záběry ze zákulisí, které ukázaly, jak to může při takové show vypadat v šatně a co se tam řeší. Projekce na pódium nevyužívaly tolik již hotové klipy, které se objevovaly vlastně jen u historických vsuvek, nýbrž záběry přímo z vystoupení. Fungovalo to velmi dobře, v atmosféře koncertu tak nikoho nic vizuálně nerušilo.