Znásilňoval dívenku. Dostal osm let

Muž před soudem házel vinu na dívku. „Všechno byla vlastně její iniciativa. Přišla a chtěla, abych ji políbil na rty, jako líbám její matku. Po nějaké době přišla s tím, abych ji takzvaně vyhonil. To jsem odmítl. Když ale během krátké doby přišla podruhé nebo potřetí, nakonec jsem to udělal. Myslel jsem, že mi pak dá klid,“ vypověděl muž.

Podle jeho verze se svého jednání dopouštěl vlastně pod nátlakem malého dítěte, načež přidal historku o tom, jak mu jednou v noci začal kdosi stimulovat jeho pohlavní úd, a protože si myslel, že jde o partnerku, užíval si to. Ale jen do chvíle, než prý zjistil, že jeho orgán má v ústech právě dívka. Pod nátlakem prý dívku zneužil i v kabině kamionu.

„Řekla mi, abych jí to udělal, nebo že bude křičet. Bál jsem se, že by někdo mohl zavolat policii, kdyby slyšel v kamionu křičet dítě,“ hájil se a dodal, že při sexu se prý chovala jako dospělá žena.

Senát ale taková obhajoba vůbec nepřesvědčila. Upozornil, že výpověď dívky je zcela přesvědčivá, navíc ji podporují znalecké posudky i další důkazy. Jedním z nich byla nahrávka telefonního rozhovoru mezi mužem a jeho známým, kde se kamioňák vlastně sám přiznal. „Obžalovaný v rámci rozhovoru na dotaz svědka, proč to udělal, řekl, že neví, asi mu hráblo. Na další dotaz, zda dítě zneužíval, odpověděl: stalo se to, ano,“ uvedl soud.

„Brala jsem ho jako svého tátu, a i jsem ho tak oslovovala. Později, když mi začal dělat něco nepříjemného, jsem ho začala nenávidět a teď jej beru, jako by neexistoval. Bylo mi asi devět nebo deset let, když byla mamka na noční směně, musela jsem vzít jeho přirození do pusy,“ popsala dle verdiktu dívka začátek svého trápení. Soudkyně Bartošová také upozornila, že o činnosti svého partnera mohla mít povědomí i dívčina matka. Když jí totiž dívka řekla, že o panenství přišla právě s obžalovaným, odvětila: „S kým jiným.“

Zneužívaná dívka podle znalců trpí posttraumatickou stresovou poruchou. „Dlouhodobě nemohla dělat to, co dělají její vrstevníci. Prakticky od devíti let neměla dostatečnou péči ve své rodině, nedokázala se soustředit ve škole, nedokázala mít nějaké zájmy, pro které by žila,“ přidala znalkyně.