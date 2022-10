Vláda chystá větší ochranu obětí domácího násilí

„Vznikne jednotná definice toho, co je domácí násilí. Rada se usnesla sjednotit legislativu, aby se zefektivnila ochrana obětí a dětí, které v násilných domácnostech žijí a vyrůstají, a zajistila se dostupná pomoc,“ řekla Právu zmocněnkyně pro lidská práva a místopředsedkyně Rady Klára Šimáčková Laurenčíková.

Podle senátorky a členky Rady Adély Šípové (piráti) je určen okruh zákonů, kterých by se nová legislativa měla dotýkat. „Bylo by vhodné, aby novelizace dopadla do oblasti zákoníku práce. Tak aby oběť mohla získat pár dní volna na vyřízení odstěhování se ze společného obydlí či administrativní úkony, a přitom nepřišla o práci. Nebo aby se při žádosti o dávky v případech domácího násilí nebral v potaz příjem agresora,“ přiblížila Šípová.