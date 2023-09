Zadrželi kulhavého fantoma, který v noci v domech kradl a sledoval spící lidi

Muže podezřelého z řady vloupání od rodinných domů v Praze a Středočeském kraji, kterého při jeho slídění zachytily bezpečnostní kamery, zadržela policie po třech letech pátrání. Pouta dostal na poslední chvíli, měl namířeno do Severní Ameriky začít nový život.

„Detektivové po tříletém intenzivním pátrání dopadli muže, který se několik let nepozorovaně vloupával do rodinných domů, ve kterých v tu dobu spali lidé. Jediné, co po něm zůstávalo, byly kamerové záznamy,“ uvedl Rybanský.