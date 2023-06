Sedm mužů si přišlo vyřizovat účty. Zakryli kameru, která je předtím natočila

Skupina mužů nejprve vnikla do vnitřních prostor bytového domu, jeden z nich přitom zakryl kameru, která vchod hlídala, ovšem až poté, co je natočila. Muži následně vnikli do bytu, kde zaútočili na jeho obyvatele. Když odmítl vydat peníze, sebrali z bytu několik věcí, například brýle, šipky nebo technický průkaz od vozidla.