Zabil kamarádku, pobodal její rodiče, dostal 18,5 roku

Rous a jeho kamarádka se nečekaně potkali v domě s dívčinými rodiči. Co bylo přesně spouštěčem následné agrese, není úplně jasné, jisté je jen to, že Rous sáhl po noži.

„V úmyslu usmrtit nejprve napadl matku oběti tak, že jí opakovaně bodal a řezal do hlavy, krku a hrudníku. Poté bodl otce do břicha a poté několikrát bodl do krku svou kamarádku, která vykrvácela a na místě zemřela. K úmrtí rodičů nedošlo jen dílem náhody, oba byli urgentně transportováni do nemocnice,“ popsal státní zástupce Ivan Hrazdira.